МИД Белоруссии: Польша политизирует рутинный вопрос строительства БелАЭС

Минск, , 13:51 — REGNUM Реакция Польши на возведение БелАЭС — политизация рутинного вопроса строительства атомной электростанции, заявили в МИД Белоруссии, сообщает 8 августа пресс-служба ведомства.

Таким образом, во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии отреагировали на слова главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что Польша не будет закупать электроэнергию, произведенной на Белорусской АЭС.

В белорусском МИД отметили, что Польша в 2009—2013 году принимала участие в межгосударственном обсуждении результатов оценки Белоруссией воздействия БелАЭС на окружающую среду и не высказалась против.

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Также в МИД Белоруссии напомнили, что в Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии используются те же технологии в ходе реализации подобных проектов, что и при строительстве БелАЭС, однако Польша не высказывается против.

Помимо этого, в белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша «сама рассматривает возможность развития ядерной энергетики», что вкупе с критикой белорусского проекта смотрится странно.

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В связи с высказываниями Ващиковского МИД Белоруссии вызвало польского посла в Белоруссии для беседы.

Напомним, ранее Витольд Ващиковский заявил, что при строительстве БелАЭС якобы используются «небезопасные технологии», из-за Польша не намерена приобретать электроэнергию у Белоруссии.

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