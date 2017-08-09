В России побит рекорд по выдаче автокредитов

Москва, , 13:41 — REGNUM В России во II квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 ода, число выданных автокредитов выросло на 25,5% (во II кв. 2016 года — 134,8 тыс. единиц). Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в сравнении с I кв. 2017 года количество кредитных автомобилей выросло еще сильнее — на 33,9% (в 1 кв. 2017 года — 126,3 тыс. единиц).

В свою очередь, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объемы автокредитования во II кв. 2017 г. выросли на 38,7% и составили 115,3 млрд рублей (во 2 кв. 2016 года — 83,1 млрд рублей).

Количество выданных автокредитов указывает на продолжающуюся тенденцию по увеличению доли кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка, отметили в бюро.

Так, во II квартале 2017 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 46,5% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 процентного пункта (во II квартале 2016 года — 44,4%).

По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина: «После нескольких сложных лет на рынке сейчас сегмент автокредитования близок к восстановлению».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле постановлением правительства РФ был изменен порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования. Будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля.

Напомним, в начале июня 2017 года Минпромторг РФ заявил, что в июле будут запущены новые программы государственной поддержки автопрома. Кроме программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», упоминались программы «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело».

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