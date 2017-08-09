После жалоб на пробки на М-10 дорожники ускорили ремонт путепровода

д. Трегубово, Новгородская область, , 13:17 — REGNUM Ремонт путепровода около деревни Трегубово на трассе М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области ведётся в круглосуточном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в ФКУ Упрдор «Россия», решение о переходе на новый график принято руководством подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия» с целью сокращения сроков ремонтных работ.

Первый этап работ начался 31 июля и вызвал неудобства для участников дорожного движения: на срок проведения ремонта на путепроводе организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием.

«Чтобы минимизировать неудобства, поставлена задача выполнить ремонт в максимально сжатые сроки. Для этого ежедневно на объект выходит 10 единиц техники и 23 специалиста-дорожника. Работы ведутся в две смены: одновременно на поверхности путепровода и в подмостовой зоне», — сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».

На ремонтируемой половине путепровода подрядная организация уже произвела разборку старых ограждений, конструкций мостового полотна и мест сопряжения путепровода с автомобильной дорогой. Ведётся демонтаж балок для их последующего ремонта, после чего путепровод получит новое асфальтобетонное покрытие. Ремонт первой половины путепровода планируется завершить до 1 октября 2017 года. Приступить к работам на второй половине сооружения федеральные дорожники планируют в апреле-мае 2018 года, при наступлении благоприятных погодных условий. Полностью ремонт завершится к 10 июня.

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Дорожную обстановку на этом участке трассы мониторят круглосуточно. Для того, чтобы транспорт проходил быстрее, движение регулируют вручную, увеличивая время горения зелёного сигнала светофора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод над железной дорогой Чудово — Новгород на 588 км автомобильной дороги М-10 построен в 1976 году. Сооружение давно требовало капитального ремонта. Работы стоимостью 125,2 млн рублей проводит ООО «ЕвроТрансСтрой».

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