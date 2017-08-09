Совмин Белоруссии утвердил программу развития машиностроительной отрасли

Минск, , 12:46 — REGNUM $4,866 млрд белорусских рублей ($2,49 млрд) потратит министерство промышленности Белоруссии на развитие машиностроительной отрасли в 2017—2020 годах, сообщает 9 августа БелаПАН.

Согласно сообщению, в программу по развитию машиностроительной отрасли Белоруссии включен рост и диверсификация экспорта, обеспечение сбалансированной внешней торговли, привлечение новых инвестиций и создание центров опережающего развития.

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Большая часть из выделяемой суммы — 3,339 млрд белорусских рублей ($1,71 млрд) — обеспечивается кредитами банков, остальная — из собственных средств машиностроительных фирм либо из бюджета государства.

Напомним, в конце 2016 года премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что для «устойчивого развития машиностроения и определения перспектив его развития требуется системный подход». Премьер-министр отмечал, что для «ритмичной работы» таких предприятий как ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «БМЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» и холдинга «Автокомпоненты» в 2015—2016 годах, необходимо было оказывать государственную поддержку.

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