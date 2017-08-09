«Рубль останется стабильным до конца лета»

Москва, , 12:12 — REGNUM Определяющим динамику рубля фактором пока остаётся в основном нефть. Она же сейчас и главный ньюсмейкер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«8 августа завершилось заседание технической группы ОПЕК+. Событие оказалось скорее проходного характера, — отметил он. — По итогу были продекларированы очередные намерения продолжить снижение добычи, а также ряд стран выразили полную поддержку существующему механизму мониторинга, подтвердив готовность довести объемы сокращения до плановых значений в ближайшие месяцы».

Однако, по его словам, куда более важным оказался вчерашний отчёт от американского института нефти. Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились более чем на 7 млн баррелей, но запасы бензина выросли на 1,5 млн. 9 августа вечером выйдет публикация официальных данных по запасам от Минэнерго США.

«На первичном рынке и вторичном рынке государственного долга ситуация складывается достаточно положительно. Начиная с июля, Минфин активно реализует запланированную программу размещений. Спрос стабильно превышает предложение. На вторичном рынке также наблюдается рост интереса к государственным облигациям. Индекс RGBI вернутся к уровню 138 и консолидируется недалеко от максимумов 2017 года», — пояснил эксперт.

«В целом большинство факторов говорит в пользу рубля. Данные по нефти пока неплохие, внешний фон разрядился. Санкции уже не так довлеют над рынком, о чем говорит спрос на российские облигации», — считает Капустянский.

«Как минимум стабильность на отечественном валютном рынке будет сохраняться до конца лета. Ориентиры по валютной паре usd/rub остаются прежними — диапазон 62−58», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 августа ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро. Официальный курс доллара составляет 59,98 рубля, курс евро на сегодня — 70,84 рубля.

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