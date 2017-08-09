Сбербанк и «Яндекс» создадут совместное предприятие

Москва, , 12:12 — REGNUM Сбербанк и «Яндекс» откроют совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», стоимость которого составит около 60 млрд рублей. Об этом сообщили Forbes в пресс-службах обеих компаний.

В совместном заявлении сторон говорится, что компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

«Сбербанк инвестирует в «Яндекс.Маркет» 30 млрд рублей, исходя из стоимости бизнеса в 60 млрд рублей, компании получат в совместном предприятии равные доли», — отмечается в сообщении.

Ожидается, что сделка между Сбербанком и «Яндексом» закроется в текущем году. В компаниях отмечают, что окончательно сделка будет завершена после подписания всех документов и проведения инвестпроверки «Яндекс.Маркета».

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