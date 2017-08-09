«Ищем пророков в чужих государствах, а своих инвесторов не замечаем»

Якутск, , 13:07 — REGNUM Легальный бизнес в Якутии по-прежнему проверяют слишком придирчиво, и наказание за выявляемое нарушение часто несоизмеримо проступку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель союза торговых работников республики Ирина Котенко, комментируя относящиеся к бизнесу предложения, которые озвучил президент РФ Владимир Путин во время визита в Приамурье. По её словам, предпринимателей Якутии беспокоит и то, что нелегальный бизнес обходят эти проверки, и то, что ряд предприятий, выбранных по непонятному принципу, получает льготы, а остальные — нет.

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«По поводу ТОРов. Унижает забота об отдельных предпринимателях. У нас тоже есть ТОР, и непонятно, почему его 15−20 резидентам предоставлены особые условия? А чем они лучше нас? Они будут больше налогов платить? В чём уникальность производимой продукции и почему мы ищем всегда пророков в чужих государствах, а своих инвесторов не замечаем? Почему мы своим не можем предоставить эти же льготы и особые условия?» — эти вопросы интересуют Ирину Котенко.

Что касается проверок, то, по её словам, ситуация хоть и стала лучше, но всё равно остаётся сложной. Её хорошо иллюстрирует пример из выступления в июле на расширенной коллегии при главе Якутии председателя «Деловой России» Флиды Габбасовой. Она рассказала, как проводятся проверки, какие выносятся штрафы, и на что обращают внимание контрольно-надзорные органы.

«Например, размер штрафа за то, что баки были чистыми, но стояли не там, где нужно составляет 300 тысяч рублей. Это несоизмеримое проступку наказание, которое показывает тяжесть ведения легального бизнеса. У нас проверки практически по всем видам предпринимательской деятельности. Да, действительно, контрольно-надзорных мероприятий у нас стало намного меньше, но они стали избирательнее. Там, где можно, стараются обязательно зацепиться. Очень много проверок по заявлению анонима, которого, как потом оказывается, на самом деле нет. Но проверки начинают вести и прекращают только после жалоб в прокуратуру», — рассказала Ирина Котенко.

Она надеется, что скоро легальному бизнесу республики всё-таки дадут свободно вздохнуть и займутся теневыми предпринимателями. Легализироваться предприниматели могут начать после того, как в регионе станет прозрачным переоформление земли под коммерческую недвижимость. Способствовать выходу из тени, по мнению председателя союза торговых работников, также будет снижение тарифов на электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент РФ Владимир Путин, находясь в Амурской области, сделал ряд заявлений. В том числе глава государства подчеркнул необходимость сокращать количество и время проведения внеплановых проверок предпринимателей Дальнего Востока, а также распорядился увеличить сроки предоставления налоговых льгот резидентам ТОР и СПВ и запустить комплексную систему сопровождения инвестиционных проектов.