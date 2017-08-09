«Напряжение вокруг КНДР уничтожит рост рубля»

Москва, , 12:07 — REGNUM Российский рубль смог преодолеть курс в 60 рублей за доллар: цена американской валюты опустилась до 59,9 рублей, но внешнеполитические события не позволят рублю укрепляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

«Внешний фон может уничтожить этот скромный рост. Резкое ухудшение геополитической ситуации, связанной с КНДР, снижает аппетит инвесторов к риску», — считает Волков.

Военные из КНДР рассматривают возможность нанести удар по военным объектам США в Тихом океане. Об этом 9 августа заявило южнокорейское агентство Ренхап. По словам Волкова, рост геополитической напряженности может сказаться на рубле.

«На укрепление рубля ранее повлиял приток со стороны операций кэрри-трейд (продажа низкодоходной и покупка высокодоходной валюты) с рублем, но сейчас их объем может сократиться, так как инвесторы начнут уходить в безопасные активы», — уверен Волков.

Кроме того, по его словам, на фоне обострения внешнеполитической ситуации снижаются и цены на нефть.

«Поэтому сейчас для рубля не самое лучшее время, хотя российская валюта продолжает демонстрировать высокую стабильность», — отмечает эксперт.

По его прогнозам, до конца недели сильные движения курса российской валюты маловероятны. При этом рубль скорее всего вновь упадет ниже отметки в 60 за доллар.

«Тем не менее, дальнейшие перспективы для национальной валюты пока не выглядят позитивными: наиболее вероятно дальнейшее снижение до уровней 62−64 за доллар», — уверен Волков.