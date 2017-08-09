Литовцы живут по принципу «работай, покупай, умри»

Вильнюс, , 11:57 — REGNUM Рост инфляции в Литве, который в настоящее время является самым высоким в ЕС, экономисты связывают с несколькими причинами: напряженной ситуацией на рынке труда, высоким потреблением населения, и общим положением в экономике, которое напоминает предкризисный 2008 год. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 августа, в банке DNB.

«Набирающая темпы инфляция еще больше раскачивает и так уже пошатнувшиеся основы благополучия жителей страны. Не меньше волнует устойчивость конкурентоспособности бизнеса на международной арене в дальней перспективе», — считает аналитик литовского отделения банка DNB Индре Гените-Пичкене.

Теоретически, умеренная инфляция (в пределах 2−3%, в зависимости от развития хозяйства) оценивается положительно, отметила эксперт. Это двигатель экономического развития, заставляющий стараться и вкладывать деньги, а «не сидеть, сложа руки», пока их стоимость не вырастет сама по себе, что недавно произошло в условиях дефляции. «Однако сегодня в Литве рост цен делается нездоровым. В июле годовая инфляция, достигшая 3,9%, была самой быстрой в ЕС, и как бы ни пытались убедить спекуляции в общественном пространстве, повышение акцизов на алкоголь здесь ни при чем. Это доказывает индекс базовой инфляции, в который не включены компоненты цен на энергию, продукты питания и алкоголь, по которому мы также лидируем в ЕС», — отметила специалист.

Главный фактор, повышающий цены в Литве — дорожающие услуги. В июле, по сравнению с таким же периодом 2016 года, эта группа корзинки потребительских цен выросла на 5,5%. Такой рост цен на услуги отражает напряжение на рынке труда, потому что в стоимости услуги трудовые издержки составляют очень значительную часть.

Спираль зарплат-инфляции — не является новым диагнозом для Литвы, добавила Гените-Пичкене. «Такой заколдованный круг, когда цены поднимают растущие зарплаты, а их работодателей заставляют поднимать работники, недовольные высокими ценами, наблюдался в 2006—2008 году. В последнее время в Литве охота на квалифицированных работников особенно интенсивная, а зарплаты растут чуть ли быстрее всего во всем ЕС. Неутихающий поток эмиграции еще больше обостряет ситуацию на рынке труда. Нехватка квалифицированных работников создает условия для требования более высокой зарплаты. В свою очередь работодатели, боясь потерять работников, но стараясь сохранить маржу прибыли, отвечают на повышение зарплат более высокими ценами на продукцию и услуги», — объясняет рост цен в Литве экономист.

Самая большая проблема, по её словам, заключается в том, что остановить закрутившуюся спираль зарплат-инфляции особенно трудно, если нет своих рычагов денежной политики и если проводится фискальная политика, которая подчиняется политическим, а не экономическим циклам. Чем все это закончится, можно предугадать, если посмотреть на прежний опыт — в 2009 году Литва встретила кризис, «вооружившись» двузначной инфляцией и потерянными уровнями конкурентоспособности.

Также цены в Литве растут и из-за растущего спроса. Жители жалуются на «зверские цены», но объемы потребления (по сравнительным ценам) нисколько не уменьшаются, а наоборот растут. В первом полугодии 2017 года оборот розничной торговли без влияния изменения цен был примерно на 6% больше, чем год назад. Такой рост обусловлен торговлей не самыми необходимыми товарами, а предметами роскоши, различным оборудованием, информационными технологиями, товарами для досуга и культурного времяпровождения. Покупателей не отпугивает даже то, что, по данным Евростата, цены на обувь и одежду в Литве выше среднего показателя ЕС — оборот розничной торговли этими товарами за год вырос на 6,5%. Между тем оборот продукции первой необходимости, например, продуктов питания, практически не вырос.

«Так что один из самых эффективных способов обуздать рост цен — наконец забыть мантру «работай, покупай, умри» и меньше потреблять, предоставлять первенство качеству, а не количеству, искать способы воскресить качественную, но уже отслужившую свое вещь или одежду к новой жизни, а не стремиться заменить ее новой худшего качества. Этот рецепт понемногу распространяется на Западе, мы также будем вынуждены вскоре вырасти из пеленок избыточного потребления», — заключила эксперт.