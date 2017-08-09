200 километров воронежских дорог приведут к нормативу

Воронеж, , 11:43 — REGNUM 196,5 км дорог Воронежской агломерации, в том числе 52,8 километра — федеральных, планируется привести в нормативное состояние до конца года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 9 августа по итогам проверок хода ремонтных работ на объектах, входящих в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской агломерации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Инспекцию проводили руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин, и.о. руководителя управления дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж Олег Котов и заместитель начальника ФКУ «Черноземуправтодор» Виктор Семенов.

Проверяющие в частности побывали на участке трассы А-134, где в настоящее время выполняется капитальный ремонт с устройством дополнительной полосы. Виктор Семенов сообщил, что результатом должно стать увеличение пропускной способности этого участка и снижение аварийности. Завершатся работы к 30 ноября 2017 года.

Ремонтные работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся на трассе М-4 «Дон», трех участках трассы Воронеж — Тамбов и в районе Лекарственных трав на федеральной дороге Курск — Воронеж. Приводится в порядок дорожное покрытие на территории Воронежа: в настоящее время работы уже завершены на 45 улицах, на 16 — продолжаются. До конца года планируется выполнить ремонт еще двух магистралей.

Так, на бульваре Победы в Воронеже заменили дорожное полотно, нанесли разметку, устроили съезды и примыкания. Для ликвидации мест концентрации ДТП выполнили комплексное обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе установили дорожные знаки над проезжей частью. На отдельных участках установили пешеходное ограждение.

«Подрядчики дают пятилетнюю гарантию на проводимые работы, однако в правительстве Воронежской области надеются на то, что полотно прослужит намного дольше, чем это отражено в заключенных контрактах», — отметил Максим Оськин в ходе инспектирования ремонта на бульваре Победы.