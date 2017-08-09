Биржа и Северная Корея: «На сцену вернулась геополитика»

Москва, , 11:40 — REGNUM Со вчерашней американской сессии в центре внимания рынков находится геополитика. США и Северная Корея снова принялись обмениваться угрозами, что ударило по рисковым активами во всем мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

«Фондовые площадки АТР просели, Европа также открылась в минусе по всем фронтам. Дополнительный негатив привнесли слабые данные по инфляции в Китае. В июле потребительские цены в месячном исчислении восстановились на 0,1% после падения на 0,2% против прогноза роста на 0,2%», — привел цифры эксперт.

«Российские индексы на сей раз не смогли игнорировать неблагоприятный внешний фон, где продажи носят ярко выраженный характер. 9 августа с утра ММВБ отходит от двухмесячных максимумов, расположившись в районе 1980 пунктов. Но если не будет дальнейшей эскалации конфликта вокруг КНДР, после просадки рублевый индекс сможет вернуться к росту. РТС снижается на 0,7%, также находясь под влиянием валютного фактора. Рубль снижается в пределах 0,2% после вчерашнего подъема», — отметил Мельников .

«На рынке черного золота Brent продолжает борьбу за отметку $52. Актив осциллирует вокруг уровня открытия, будучи не в силах определиться с четким вектором движения. Вчерашние данные API не вдохновили игроков, хотя отразили внушительное падение запасов сырой нефти. Картину подпортил рост запасов бензина на 1,5 млн баррелей, тогда как игроки ожидали падения объемов на аналогичную величину», — пояснил эксперт.

«Технический комитет ОПЕК, который не поднимал тему принятия дополнительных мер, также не смог вернуть котировки к росту. Данные от Минэнерго 9 августа зададут дальнейший тон Brent. Позитивная реакция будет возможной только при сценарии падения и запасов, и добычи углеводородов. В противном случае котировки не смогут закрепиться над уровнем $52», — считает Мельников.

«В течение дня геополитика продолжит диктовать динамику мировых рынков, особенно на фоне отсутствия значимых экономических отчетов», — полагает эксперт