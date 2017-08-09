Ивановская область подготовила проекты сбережения Волги на миллиард рублей

Иваново, , 11:34 — REGNUM Правительство Ивановской области подготовило предложения по включению около 20 мероприятий в сводный план приоритетного проекта по сбережению Волги. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области, заявил глава региона Павел Коньков по итогам совещания по проблемам сохранения, предотвращения загрязнения и рационального использования реки Волги, которое провел председатель правительства Дмитрий Медведев 8 августа в Волгограде.

Дмитрий Медведев, открывая совещание, отметил, что в бассейне Волги живет более трети населения страны. Волга — это и важнейшая транспортная артерия, по которой осуществляется более половины всех речных пассажирских и грузовых перевозок. В бассейне Волги сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла. Вместе с тем именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация: сюда попадает более трети всех загрязненных стоков.

В числе основных экологических угроз для Волги глава российского правительства также назвал физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий, отходы сельского хозяйства, наличие большого количества затонувших плавсредств. Решение задач по сохранению Волги, отмечалось на совещании, требует скоординированных усилий, а потому в регионах должны появиться собственные проекты по очистке и сохранению Волги».

Как пояснил губернатор Ивановской области Павел Коньков по итогам совещания, регионом уже подготовлены такие предложения. В числе предлагаемых регионом мероприятий — строительство очистных сооружений в Кинешме и поселке Старая Вичуга; реабилитация рек, впадающих в Волгу; берегоукрепление; реконструкция защитных дамб на реках Волга и Кинешемка; подъем затонувших судов, а также рекультивация объектов накопленного экологического ущерба, расположенных на берегах Волги. Предварительно стоимость реализации всех данных проектов превысит 1 млрд рублей. Помимо этого начата работа по формированию регионального проекта по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волга.

В ходе совещания глава региона Павел Коньков выступил с предложением по установке специального порядка утилизации затонувших плавсредств. Это предложение получило поддержку председателя правительства РФ.

По сведениям Управления Росприроднадзора по Ивановской области поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году составило свыше 36,4 млн рублей, в том числе плата при сбросах загрязняющих веществ в водные объекты — почти 6 млн рублей. Рассматривается вопрос направления средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, в том числе в полном объеме платежей за негативное воздействие на окружающую среду при сбросах загрязняющих веществ в водные объекты на цели реализации региональных проектов, включая мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений организаций ЖКХ.