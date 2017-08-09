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Пробные запуски тепла начнутся в Подмосковье в сентябре

Экономика

К началу осенне-зимнего периода 2017−2018 гг. необходимо подготовить более 2,4 тыс. котельных

Красногорск, 9 августа 2017, 11:17 — REGNUM  В Московской области к 15 сентября все муниципалитеты должны подготовить коммунальные объекты к отопительному сезону 2017−2018 годов. После этого числа в регионе начнутся пробные запуски котельных, передает РИАМО.

Кроме того, муниципалитеты должны сформировать запасы топлива для котельных.

На начало июля в рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2017−2018 гг. проведены гидравлические испытания около 7 тысяч км тепловых сетей (65% от общей протяженности).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред правительства области Дмитрий Пестов заявлял, что подготовка жилищно-коммунального комплекса Московской области к отопительному периоду 2017−2018 гг. ведется с опережением графика и превышает норму на 10%.

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Напомним, к началу осенне-зимнего периода 2017−2018 гг. необходимо подготовить более 2,4 тыс. котельных, около 11 тыс. км теплосетей, 16 тыс. км водопроводных сетей, 12 тыс. км канализационных сетей, более 600 канализационных насосных станций.

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Отопительный сезон