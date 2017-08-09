Выезд из Воронежа застроят 16-этажными жилыми домами

Воронеж, , 11:06 — REGNUM Проект строительства квартала высотных жилых домов на Московском проспекте, 142ш, в Воронеже утвержден постановлением администрации города. Документ опубликован на сайте мэрии.

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На территории в 42 гектара, примыкающей к кварталу «Учитель», планируется возвести 14 жилых домов высотой в 16 этажей, а также два детских сада (на 289 и 90 мест), школу (на 1,2 тыс. мест), учреждение здравоохранения. Общий объем строительства заявлен в 273 тыс. 994,2 кв. м. Согласно проекту, в квартале смогут проживать 8 тыс. 666 человек. Застройщиком выступит компания «К.И.Т.».

Дома на Московском проспекте «К.И.Т.» начал строить в 2015 году, изначально было получено разрешение на строительство только двух позиций, строительство еще пяти домов компания начала без согласования, в связи с чем к компании появились претензии у прокуратуры. Осенью 2015 года глава компании, депутат облдумы Иван Куликов на встрече с мэром Александром Гусевым объяснил, что компанию не устраивают слишком длительные сроки согласования объектов.

В начале 2016 года прокуратура вновь нашла нарушения на этой строительной площадке: при проверке жалобы на то, что строят около одной из высоковольтных линий электропередач, был выявлен целый ряд градостроительных нарушений, в том числе — самовольное занятие земли.

В апреле уже этого года вопрос о строительстве ЖК «Спутник» на Московском проспекте выносился на публичные чтения. Тогда жители прилегающих домов выступили против строительства домов выше девяти этажей, заявив о нарушениях норм инсоляции. Однако, судя по документации, решение о снижении этажности принято не было. Жители обратились с иском в суд, его рассмотрение отложено до осени.

На сайте самой компании «К.И.Т.» указано, что первый дом сдать планируется уже в третьем квартале текущего года.

С Московским проспектом связан еще один крупный скандал. В конце 2015 года администрация Воронежа утвердила расширение площади под строительство квартала компании «Выбор» (также связанной с депутатом Воронежской областной думы). В зоне застройки, согласно плану, оказался яблоневый сад ВГАУ, что вызвало негодование воронежцев. В начале 2016-го были проведены общественные слушания, на которых жители выступили резко против застройки. В марте же, когда строители уже приступили к расчистке территории, ситуацией заинтересовалась прокуратура, а по результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

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По данным следователей, территория яблоневого сада, которую планировали отдать под застройку, была незаконно выведена из федеральной собственности. Сейчас предпринимаются меры по возвращению участка в собственность государства — через суд.

Отметим, что с начала 2017 года глава администрации Воронежа Александр Гусев взял под личный контроль выдачу разрешений на строительство и ввод готовых объектов на территории города. Решение было принято после задержания главного архитектора Воронежа в январе и требования губернатора разобраться с «архитектурным бандитизмом».

Между тем, согласно данным Воронежстата, с начала 2017 года объемы строительства жилья в регионе по сравнению с первым полугодием 2016-го сократились сразу на 40%.

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