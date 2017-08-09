Российские банки инвестировали $1 млрд в Узбекистан

Ташкент, , 10:29 — REGNUM $1 млрд выделили Газпромбанк и Внешэкономбанк Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана, сообщает «Подробно.uz».

Согласно сообщению, кредитная линия Нацбанку Узбекистана была предоставлена в размере $500 млн от каждого из российских банков. На данный момент из выделенных средств уже профинансировано текстильное производство и организация переработки сельскохозяйственной продукции.

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Решение о кредитовании Нацбанка Узбекистана было принято в ходе визита главы страны Шавката Мирзиеева в Россию. Отмечается, что базовая ставка по кредитам определена на уровне 18%, причем инвестирование в социально значимые проекты осуществляется по ставке рефинансирования Центробанка РФ.

Напомним, по данным Госстата Узбекистана, в первом полугодии 2017 года ВВП вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе рост наблюдался в сфере промышленности, розничного товарооборота, сельского хозяйства и других.

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