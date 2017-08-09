Законопроект о продлении и расширении ОЭЗ в Калининграде внесен в Госдуму

Москва, , 10:14 — REGNUM Законопроект, направленный на продление действия особой экономической зоны в Калининградской области, а также на совершенствование функционирования ОЭЗ, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Предлагается продлить функционирование Особой экономической зоны в Калининградской области до 31 декабря 2095 г. Одновременно в состав ОЭЗ включаются территории и акватории морских портов, расположенных на территории Калининградской области.

Минимальные инвесттребования

Кроме того, устанавливается минимальный размер инвестиций в форме капитальных вложений для резидентов ОЭЗ при реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения — не менее 10 млн рублей, в области разработки компьютерного программного обеспечения, оказания консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, в области информационных технологий, а также в области научных исследований и разработок — не менее 1 млн рублей.

Также правительство предлагает внести ряд изменений уточняющего характера, направленных на исключение обхода существующих требований при регистрации, перерегистрации резидентов ОЭЗ, уточняющих некоторые аспекты осуществления подтверждения статуса товара при завершении таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Господдержка

Законопроект содержит норму, устанавливающую до 1 января 2031 г. срок государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ на создание и содержание рабочих мест, импортозамещение и локализацию сборочного производства, а также на улучшение экономических и социальных условий проживания в Калининградской области, действующей с 1 апреля 2016 г. в соответствии с порядком и условиями, установленными правительством.

Идентификация товаров

Также законопроектом регулируется способ идентификации иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, основанный на исследовании сведений об использовании иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и совершаемых с ними операций.

Ускорить инвестпроекты

Кроме того, законопроектом предлагается сократить сроки проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов, находящихся на территории Калининградской области, с 60 дней до 45 календарных дней после ее предварительной оплаты в полном объеме и государственной экологической экспертизы проектной документации объектов — с 3 месяцев до 45 дней. Предполагается, что изменения позволят упростить процедуры для начала строительства с целью ускорения сроков реализации инвестиционных проектов.

Упрощенный въезд для иностранцев

Законопроектом устанавливаются упрощенный въезд на территорию Калининградской области — предполагается упрощенный порядок оформления въездных виз для иностранных граждан, прибывающих в туристических целях или в деловых целях, в том числе в форме электронного документа. Устанавливается и упрощенный выезд с ее территории, особенности пребывания на ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства. На реализацию мероприятий для упрощенного въезда на территорию Калининградской области иностранных граждан потребуется выделение для ФСБ России дополнительных бюджетных ассигнований в размере 76 млн рублей в 2018 году на обеспечение технического дооснащения пунктов пропуска через госграницу.

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