Ставки по жилищной ипотеке в ДФО снижаются быстрее, чем в целом по России

Владивосток, , 09:32 — REGNUM Дальневосточный федеральный округ (ДФО) стал лидером по снижению стоимости жилищных ипотечных кредитов, сообщает 9 августа пресс-служба дальневосточного ГУ Банка России.

Сообщается, что средневзвешенная ставка по жилищным ипотечным кредитам в рублях в июне достигла новой минимальной отметки — 10,99%. При этом аналогичный общероссийский показатель равен 11,11%.

«В первом полугодии 2017 года банки ДФО выдали 17,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму более 37 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе, добавив, что в июне было выдано 3,7 тыс. кредитов на сумму почти 8 млрд рублей.

Отмечается, что больше всего ипотечных кредитов было выдано в Приморском крае. За первое полугодие 2017 года в регионе выдали более 4,7 тыс. кредитов на сумму более 9,3 млрд рублей.

В целом в ДФО портфель ипотечных кредитов в рублях и иностранной валюте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7% и составил на 1 июля 239,3 млрд рублей. При этом доля просроченных ипотечных кредитов остаётся на низком уровне — 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в пресс-службе Банка России отметили, что ставки по жилищной ипотеке в России упали до рекордного низкого уровня — 11,1% годовых.

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За первое полугодие 2017 года российские банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на 773 млрд рублей. Доля просроченных кредитов — 1,5% или 71,6 млрд рублей.