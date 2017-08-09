Московский банк «Анелик ру» остался без лицензии

Москва, , 09:25 — REGNUM Центробанк РФ с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Коммерческий банк «Анелик РУ» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что в банке выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

Отмечается, что банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

По величине активов банк «Анелик РУ» занимал 524 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Банк социального развития «Резерв» (г. Челябинск).

Напомним, с начала 2017 года Центробанк РФ лишил лицензии 22 банка (по данным на 9 августа). За 2016 год были отозваны лицензии у 88 банков, в 2015 году — у 93 российских банков.

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