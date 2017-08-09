«Нефть проявляет скептицизм»

Москва, , 08:50 — REGNUM Котировки Brent 8 августа снова продемонстрировали внутридневную просадку, подешевев почти на 0,6%, хотя в моменте цена касалась четырехдневного максимума на отметке $52,72. Уровень $53 остается недосягаемым для котировок, которые старательно игнорировали позитивные сигналы, решив проявить скептицизм, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Отчасти, по его мнению, снижение котировок можно объяснить завышенными ожиданиями относительно встречи технического комитета ОПЕК. Игроки рассчитывали услышать приободряющие заявления о высоком уровне исполнения обязательств, движении рынка в сторону ребалансировки и, возможно, потенциальном присоединении Ливии и Нигерии к соглашению.

«Но все ограничилось тем, что ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия, которые отличаются самым низким уровнем соблюдения квот, пообещали в ближайшие месяцы исправиться и выйти на полное выполнение условий сделки. Этого быкам было явно недостаточно, тем более что за время существования соглашения рынок уже слышал немало обещаний», — отметил эксперт.

«Кроме того, отчет Американского института нефти оказался не таким радужным, как хотелось бы трейдерам, — считает Салас. — Запасы нефти сократились на внушительные 7,8 млн баррелей против прогноза падения лишь на 2,2 млн. Вследствие многонедельного снижения показателя, которое началось в апреле, с начала года объемы запасов в Штатах сократились на 13.594 млн баррелей. Но игроков смутило увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей — ровно настолько рынок ожидал падения».

«После неоднозначной статистики API, официальные данные от Минэнерго 9 августа привлекут особенно пристальное внимание. Если подтвердится рост запасов бензина, Brent не получит толчка к росту, даже если объемы сырой нефти заметно упадут. А в случае роста запасов котировки и вовсе рискуют продолжить падение», — полагает эксперт.

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