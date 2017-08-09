«Рубль идет своим путем»

Москва, , 08:42 — REGNUM Рубль заметно прибавил в весе 8 августа, невзирая на снижение нефти и укрепление доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Валюта вернулась к уровням начала августа на фоне смещения фокуса геополитики с российско-американских отношений на конфликт между Америкой и КНДР. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,36% и 0,71% до 59,81 рубля и 70,31 рубля соответственно.

«Рубль растет уже четвертый день кряду, игнорируя улучшение настроений по доллару, который получил еще один позитивный сигнал с рынка труда. Участники рынка продолжают отыгрывать уход со сцены санкционной истории, что подбадривает отечественную валюту», — отметил он.

«При этом нефть все же демонстрирует желание вернуться к росту, хотя в последнее время актив все активнее привлекает фиксацию прибыли на попытках движения в направлении уровня $53 по сорту Brent. Более широкая картина рынка черного золота говорит о сохранении актуальности стратегии покупок на спадах, и надежды на дальнейший подъем также служат своеобразной опорой для рубля», — полагает эксперт .

Но, по его мнению, учитывая позитивные сигналы, котировки Brent ведут себя слишком робко. ОПЕК сообщила о том, что четыре страны, которые пока заметнее остальных не дотягивают до установленных квот, пообещали полностью выполнить свои обязательства.

«А тем временем запасы нефти, по данным API, сократились на прошлой неделе гораздо сильнее прогнозов. Но цены не смогли вырасти на этих факторах, хотя потенциал для возобновления покупок сохраняется», — сказал Ковалев.

«Если отчет Минэнерго 9 августа отразит не менее оптимистичные результаты, Brent должна реабилитироваться, а рубль может пойти вслед за ней, особенно если доллар примется за коррекцию после вчерашнего роста», — считает эксперт.

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