Мэрии Краснодара не позволили потратить 200 тыс. рублей на пиар

Краснодар, , 08:38 — REGNUM Интервью мэра Краснодара, в котором градоначальник должен был рассказать о преимуществах вложения денег в экономику кубанской столицы, либо вовсе не будет, либо оно будет опубликовано бесплатно. Ранее объявленные торги на оказание услуг по публикации в информационном печатном издании делового аналитического обзора муниципального образования, а также интервью с мэром с ценой 200 тысяч рублей отменены, передаёт ИА REGNUM 9 августа.

Повод для такого решения стала прокурорская проверка, в ходе которой сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Читайте также: Самореклама: глава Краснодара расскажет об экономике города за 200 тыс. руб

Погашение долгов КТТУ потянет из бюджета Краснодара 200 млн рублей

Как выяснилось, мэрия Краснодара сама является учредителем средств массовой информации, которые в соответствии со ст. 18 Закона РФ «О СМИ» обязаны размещать по требованию учредителя бесплатно любые сообщения или материалы от его имени. Поэтому трата 200 тыс. рублей на то, что можно опубликовать бесплатно, абсолютно неоправданна, посчитали в прокуратуре.

Кроме того, администрация ещё не расплатилась по уже исполненным муниципальным контрактам.

«Заключение контракта по результатам проведения указанных торгов приведет к нарушению требований действующего законодательства», — уточнили в надзорном ведомстве.

Власти города прокурор предостерёг о недопустимости нарушений закона, в итоге торги администрацией города были отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурсная документация на оказание услуг по публикации делового аналитического обзора на тему: «Краснодар как центр экономического роста Кубани: инвестиционный потенциал условий для развития бизнеса», затрагивающего вопросы инвестиционной привлекательности Краснодар, а также интервью мэра кубанской столицы Евгений Первышов была размещена на сайте госзакупок в начале августа. Информационный материал должен был появиться в прессе уже до конца августа 2017 года. Тираж журнала составлял не менее 8 тыс. экземпляров и должен был увидеть свет в регионах ЮФО.

Добавим, что в 2014 году Краснодарский край возглавил список субъектов РФ с самыми большими тратами на пиар. Расходы на закупки, направленные на информирование населения о поездках, выступлениях, интервью конкретных чиновников региональных исполнительных и представителей законодательных органов, составили почти 827 млн 238 тыс. рублей (79 закупок). На втором месте оказалась Татария с 399 млн 908 тыс. рублей (10 закупок). Замкнула тройку лидеров Москва, потратившая 238 млн 532 тыс. рублей (35 закупок).

В 2015 году администрация Краснодара намеревалась потратить 898 тыс. рублей на освещение своей деятельности на радио. Однако такие траты выглядят незначительными на фоне, например, намерения властей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры потратить 20 млн рублей на покупку 42 минут эфира на федеральных телеканалах. Между тем, бюджет Краснодара на 2017 год принят хоть и с минимальным, но дефицитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Краснодара на 2017 год принят: дефицит минимален