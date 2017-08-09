Фонд гарантирования вкладов на Украине продолжает занимать деньги

Киев, , 08:32 — REGNUM 69 млрд гривен ($2,68 млрд) задолжал правительству и Нацбанку Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), заявил директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин, сообщает 8 августа «Лига.Финансы».

По его словам, большую часть задолженности — 60 млрд гривен ($2,33 млрд) — фонд должен министерству финансов Украины, остальную часть — Национальному банку Украины.

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Ворушилин отметил, что вернуть задолженность фонд не в состоянии из-за высокой процентной ставки, которые составляют 9,5−13% годовых.

«Нигде в мире нет таких ставок», — сказал директор.

Он добавил, что собственных активов у ФГВФЛ нет, а это приводит к отсрочкам платежей. Соответственно, при процентной ставке 10% долг фонда за 10 лет увеличится вдвое.

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«Получается пирамида. Чтобы решить проблему, в первую очередь нужно уменьшить стоимость заимствования», — подчеркнул Ворушилин.

Напомним, после банковского кризиса, начавшегося в 2014 году на Украине, огромное число банков были закрыты, что привело к росту необходимых выплат ФГВФЛ. Так, по данным на 1 июня 2017 года фонд выплатил 87,327 млрд гривен ($3,39 млрд).

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