«Нефть ограничивает дорожающий доллар»

Москва, , 07:47 — REGNUM На торгах в Европе 8 августа цена на Brent повышалась до $52,71. Поддержку нефтяному рынку оказали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия сократит поставки нефти клиентам по всему миру в сентябре, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию дня она упала на 1,63%, до $51,85.

Переговоры ОПЕК в Абу-Даби завершились. По мнению участников встречи, они были конструктивными и продуктивными.

Результаты встречи не оказали заметного влияния на рынок, поскольку во второй половине дня нефть находилась под давлением из-за укрепления американского доллара. Он резко подорожал ко всем валютам после публикации обзора JOLTS за июнь.

9 августа на азиатской сессии за Brent дают $51,89. Тенденция к росту котировок сохраняется, так как, согласно еженедельным данным Американского института нефти, на минувшей неделе запасы сырой нефти в США сократились на 7,84 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 157 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,53 млн. баррелей.

Сегодня вечером официальный отчет по запасам нефти и нефтепродуктам опубликует Минэнерго США. Ожидается возвращение курса к уровню $52,76.

Напомним, 8 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,43%, до $52,14 за баррель, WTI — на 0,44%, до $49,35 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,69 за баррель.

Читайте также: «Нефти не хватает драйверов для роста»