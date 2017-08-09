ЦБ РФ лишил лицензии челябинский банк «Резерв»

Москва, , 07:31 — REGNUM Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Банк социального развития «Резерв» (г. Челябинск), сообщается на сайте рtгулятора.

Решение принято в связи с тем, что в последнее время деятельность банка сопряжена с повышенными кредитными рисками.

В июне-июле 2017 в ходе проверки обнаружены операции с активами сомнительного качества.

Кроме того, выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.

Отмечается, что Центробанк неоднократно применял в отношении банка «Резерв» меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов банк «Резерв"занимал 415 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ лишил лицензии более 20 банков. За 2016 год были отозваны лицензии у 88 банков, в 2015 году — у 93 российских банков.

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