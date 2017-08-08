Приднестровье хочет продолжения рогозинской «Евразийской интеграции»

Тирасполь, , 23:47 — REGNUM Приднестровье обратилось к России с инициативами по продолжению социальных проектов, которые реализовывались в республике в последние несколько лет по линии организации «Евразийская интеграция». Как сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Москву премьер-министр ПМР Александр Мартынов, правительство направило свои предложения по продолжению социальных программ в адрес спецпредставителя президента РФ по Приднестровью Дмитрия Рогозина, который курировал проекты «Евразийской интеграции», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация помогла нам в реконструкции или строительстве новых объектов, то есть продолжения того, что было начато по линии АНО «Евразийская интеграция», — сказал премьер. В частности, речь идёт о строительстве социального жилья, объектов социальной направленности и сферы здравоохранения, проведении уличного освещения, систем водоснабжения и водоотведения, прежде всего, в сельской местности. Также была озвучена просьба о выделении дешёвых кредитных ресурсов для развития предприятий и создания рабочих мест в республике. Сегодня этот проект находится на рассмотрении в Москве, сказал Мартынов.

«Запросов у нас очень много по разным направлениям. Но нужно понимать, что та финансово-экономическая ситуация, которая была в России еще в 2012—2013 годах, и которая есть сегодня, разные. Тяжело сегодня не только нам, достаточно много схожих проблем и в субъектах Российской Федерации. Поэтому очень рассчитываем на помощь России, которая нам будет оказана», — добавил Мартынов.

ИА REGNUM напоминает, что курируемые Рогозиным проекты по линии АНО «Евразийская интеграция» реализуются в ПМР с 2012 года. В республике были построены более десятка социальных объектов, общий объем инвестиций составил более $60 млн. Эти проекты использовались для политической и предвыборной агитации прежним президентом Приднестровья Евгением Шевчуком, считавшимся главными политическим «партнером» Рогозина в ПМР. После поражения на президентских выборах 2016 года в отношении Шевчука было возбуждено шесть уголовных дел, в том числе по фактам коррупции и хищений в особо крупных размерах. Шевчук сбежал из ПМР в Кишинев, где живет под круглосуточной охраной и сотрудничает с молдавскими правоохранительными органами.

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