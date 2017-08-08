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В Карелии появятся общественные инспекторы по охране окружающей среды

Экономика

Защищать природу на общественных началах могут несудимые граждане старше 18 лет

Петрозаводск, 8 августа 2017, 23:28 — REGNUM  Общественные инспекторы по охране окружающей среды появятся в Карелии. Положение о помощниках регионального Минприроды своим приказом утвердил министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин.

Стать общественными инспекторами могут все желающие совершеннолетние жители региона. Для этого нужно: не иметь судимости, административных взысканий, связанных с нарушением природного законодательства. Также кандидат в инспекторы не должен быть связан с карельскими лесопользователями: с заготовителями леса, с разработчиками месторождений полезных ископаемых.

Общественные инспекторы будут тесно сотрудничать со штатными коллегами из министерства, будут привлекаться для проведения конкретных мероприятий. Например, проводить занятия по ведению лесного хозяйства и экологическому надзору. Заниматься самостоятельной оперативной работой (например, тушить лесные пожары или задерживать «черных лесорубов») добровольцам запрещено. Кроме того, им нельзя передавать специальные средства и право управления служебным транспортом, знакомиться с документами ограниченного пользования.

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