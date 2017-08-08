Нижний Новгород получил 3,6 млрд руб через систему «Платон» на новый мост

Нижний Новгород, , 21:55 — REGNUM Строительство Борской транспортной системы в Нижнем Новгороде, призванной обеспечить удобство и безопасность дорожного движения для тысяч автомобилистов, обошлось более чем в 13 млрд рублей. По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, из федерального бюджета на эти цели было выделено более 5,7 млрд рублей. Из них 3,6 млрд рублей за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему «Платон».

«Это самый большой трансферт по этой программе на сегодняшний день», — заявил Соколов в ходе торжественной церемонии открытия нового Борского моста через Волгу в Нижнем Новгороде, которая прошла 8 августа 2017 года.

Новый мост на трассе Р159 «Нижний Новгород — Шахунья — Киров» стал дополнительной переправой через Волгу для жителей Нижнего Новгорода, Бора и десятков тысяч автомобилистов и грузоперевозчиков. Этот участок трассы соединяет транспортные потоки, проходящие через центр Приволжского федерального округа на север в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что Борская транспортная система является результатом четырех лет труда более двух тысяч человек. Помимо этого, Борский мост с уникальной архитектурной подсветкой стал достопримечательностью и украшением Нижнего Новгорода.

В этот же день Соколов провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросу реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Нижегородской области.

«Мы увидели, как активизируется работа по региональным, местным дорогам, объектам улично-дорожной сети. Такую динамику обеспечивает приоритетный президентский проект «Безопасные и качественные дороги», — сказал министр во вступительном слове.

Основными целями проекта являются приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций и устранение мест концентрации ДТП. В целом по стране законтрактовано более 96% объектов, остальные находятся в торгах или включены в планы-графики торгов. Работы по комплексному развитию транспортной инфраструктуры городских агломераций-участников проекта должны быть завершены строго ‪до 1 ноября 2017 года.

В Нижегородской области в рамках проекта законтрактовано 96% объектов, активно ведутся дорожные работы. На реализацию проекта в агломерации уже направлено более 1,2 млрд рублей (при общем объеме финансирования на 2017 год 2,7 млрд рублей).

Глава Минтранса РФ обратил внимание на необходимость обеспечения надлежащего качества выполнения работ на всех стадиях: от проектной документации и закупки подрядчиком материалов для осуществления работ до приемки этих работ.

«Важнейший момент — обеспечение безопасности движения и сокращение числа мест концентрации ДТП», — подчеркнул министр. Эти работы должны проводиться в первоочередном порядке.

Также рекомендовано при проведении дорожных работ минимизировать ограничения пропускной способности дорог и городских улиц, синхронизировать работы дорожных служб, служб ЖКХ и иных подразделений, осуществляющих реализацию других приоритетных проектов и программ, уделить особое внимание обеспечению безопасности участников дорожного движения и людей, проводящих работы.

Кроме того, участники совещания обсудили необходимость качественного информационного сопровождения проекта «Безопасные и качественные дороги», основа которого — обратная связь от непосредственных потребителей услуг — пользователей дорожной инфраструктуры.

В завершение совещания Соколов напомнил, что с 2018 года планируется приступить к реализации возможных, с учетом бюджетных ограничений, мероприятий по оптимизации транспортных потоков в городских агломерациях. Эти мероприятия в том числе должны предусматривать развитие системы организации обслуживания населения общественным транспортом, включая пригородные перевозки. Такие комплексные схемы транспортного обслуживания населения должны быть утверждены ‪до 31 августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый мост через Волгу в Нижнем Новгороде должен облегчить транспортную ситуацию в районе улицы Акимова в Нижнем Новгороде, где долгие годы скапливались огромные пробки. Старый Волжский мост не справлялся с потоком в 70 тыс. машин ежедневно, его проектная пропускная способность рассчитана на 12 тыс. автомобилей в сутки.

Новый мост является частью целой транспортной системы, включающей новые дорожные развязки и подъезды к мосту общей протяженностью 9 км, мост через реку Везлома, два пойменных моста и два надземных пешеходных перехода. Благодаря открытию моста значительно сокращено время автомобилистов в пути — с 2−3 часов до получаса даже в часы пик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Новгороде запущен в работу второй Борский мост