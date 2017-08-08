El Economista: Зеленые оставили Норвегию без $65 млрд дохода

Мадрид, , 21:50 — REGNUM Норвегия оставит сотни миллионов баррелей нефти в море и попрощается с планами разбогатеть на 65 миллиардов долларов, сообщает испанское информационно-аналитическое издание El Economista.

«Нефтяной сектор Норвегии надеялся расти и расширяться за счет бурения новых скважин в Арктике, однако надеждам этим не суждено сбыться: политические партии все охотнее в дебатах о загрязнении окружающей среды и необходимости сохранения природы принимают сторону зеленых», — отмечает издание в редакционной статье.

«Северные резервы страны будут недоступны нефтяникам: сейчас они уже вынуждены отказаться от работы на Лафонтенских островах, богатых черным золотом. Согласно подсчетам экспертов Bloomberg, разработка здешнего месторождения могла бы принести стране $65 млрд, однако зеленые настояли на том, чтобы не допускать сюда буровиков», — пишет El Economista.

«Вопрос закрытия островов можно считать решенным окончательно и бесповоротно, — приводит издание слова профессора политологии Университета Бергена Франка Ааэрбота. — Разведчики недр при поддержке двух основных политических партий Норвегии — Консервативной и Трудовой, а также содействии профсоюзов и делового мира потратили годы на изучение месторождения и определения объема залегающей здесь нефти. Однако всем им приходится уступать группе мелких партий, настаивающих на «безнефтяном» статусе Лафонтенов».

Лафонтенский архипелаг, по утверждению некоторых ученых, является чудом природы: здесь находится крупнейший в холодных водах коралловый риф, служащий местом нереста 70% рыбы, вылавливаемой в Норвежском и Баренцовом море.

Выступающие против нефтедобычи утверждают, что бурение приведет к катастрофическим последствиям и нарушит Парижское климатическое соглашение.

В 2016 году доля нефтепродуктов в общем объеме норвежского экспорта составляла 40%, а в ВВП — 12%.

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