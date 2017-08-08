Идеи тверского губернатора по сохранению Волги поддержаны правительством РФ

Тверь, , 20:41 — REGNUM Предложения Тверской области по созданию электронной карты водопользователей Волги, борьбе с браконьерством, повышению роли регионов в мероприятиях по рыбоохране нашли поддержку у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги совещания по проблемам Волги, которое прошло 8 августа в Волгограде. Инициатором появления приоритетного проекта «Оздоровление Волги» выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Тверская область большое внимание уделяет вопросам сохранения экологии Волги. Наша основная задача — в максимально короткие сроки сделать паспорт региональной составляющей данного федерального приоритетного проекта. Уже в этом году мы наметим комплекс мероприятий, который планируем реализовать в среднесрочной перспективе», — подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

В числе мероприятий, запланированных на территории Тверской области — прежде всего, модернизация систем водоочистки промышленных предприятий и ЖКХ крупных городов и поселков, расположенных на Волге: Твери, Торжка, Ржева, Старицы, Зубцова, Конаково. Также в перечень включён Осташков, расположенный на берегах озера Селигер, которое является единой частью волжского бассейна.

В рамках соглашения о сотрудничестве с Москвой уже стартовала реализация проектов реконструкции очистных сооружений в населённых пунктах на берегах Иваньковского водохранилища, обеспечивающего водоснабжение города Москвы. Общий объем инвестиций — около 8,7 млрд рублей. Результатом работы должно стать сокращение сброса загрязнённых сточных вод в Волгу, качество воды в реке будет соответствовать нормативным требованиям.

Эту работу Тверская область планирует существенно расширить за счёт участия в приоритетном проекте «Сохранение и восстановление реки Волги».

«Тверская область внесла предложения по созданию электронной карты всех водопользователей на территории Волги. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу, отметив, что она будет включена в паспорт приоритетного проекта», — сообщил Игорь Руденя.

По мнению губернатора, это позволит оперативно получать информацию в данной сфере, в том числе об условиях водопользования, объемах и качестве сбросов.

Ещё одно предложение региона, направленное на обеспечение более строгого контроля над ситуацией в бассейне Волги, касается усиления системы рыбоохраны, которая сегодня относится к полномочиям федерального центра.

«Нами было внесено предложение по возможному участию субъектов РФ в мероприятиях по рыбоохране. Это позволит развернуть масштабную работу по борьбе с браконьерством. Кроме того, нами достигнуто соглашение с Росрыболовством о взаимодействии по увеличению зарыбления акватории Волги на территории области», — подчеркнул губернатор.

Из других предложений Тверской области — повышение ставок для предприятий водопользователей, нарушающих законодательство, и увеличение штрафов за браконьерство в сфере добычи водных биологических ресурсов.