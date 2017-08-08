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Путин: Таможенные порядки на границе России и Абхазии скоро изменятся

Экономика

В сфере таможенного оформления и работы фитосанитарных служб будут реализованы идеи, обсуждавшиеся лидерами России и Абхазии

Пицунда, Абхазия, 8 августа 2017, 19:59 — REGNUM  Россия и Абхазия готовят изменения в таможенных правилах и работе фитосанитарного контроля на общей границе, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России рассказал, что глава Абхазии Рауль Хаджимба в ходе переговоров поднял вопрос об изменении правил таможенного оформления и порядка работы фитосанитарных служб на границе Абхазии и России.

По словам Владимира Путина, по этим вопросам выработаны «определённые идеи, я думаю, что мы в ближайшее время их реализуем».

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского государства ранее сообщил, что Россия не прекратит содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

https://regnum.ru/news/polit/2308273.html

Напомним, 8 августа президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию с официальным визитом.

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