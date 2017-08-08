Перед отопительным сезоном ТГК-2 простит пени ярославцам, погасившим долг

Ярославль, , 19:28 — REGNUM Часть жителей Ярославля смогут погасить долг за отопление и горячую воду без пеней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «ТГК-2». Акция коснется тех жителей многоквартирных домов, где исполнителем коммунальной услуги является ТГК-2. О такой возможности энергетики сообщили ярославцам в квитанциях. Как рассказали в компании, акция проводится с целью подготовки жилого фонда к отопительному сезону. Традиционно среди жителей есть должники.

«Погашение задолженности позволит в полном объеме и своевременно подготовить тепловые сети и теплоисточники к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов, в том числе создать необходимый запас резервного топлива и своевременно исполнять обязательства по оплате природного газа. Это является залогом надежности теплоснабжения потребителей города Ярославля», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ТГК-2».

Чтобы оплатить долг без пеней, жителям нужно сделать это до 20 августа, полностью погасив задолженность и оплатив начисление за июль.

Сегодня долг ярославцев перед энергетиками составляет 1,046 млрд рублей. Основную сумму задолженности — около 75% — составляет задолженность жилищных организаций (783,7 млн руб). Это Управдомы Дзержинского, Ленинского, Кировского, Красноперекопского, Заволжского и Фрунзенского районов Ярославля, а также другие управляющие компании.