Новгородская прокуратура «выбила» 50 млн рублей долгов по зарплате

Великий Новгород, , 18:43 — REGNUM Жителям Новгородской области в результате прокурорского вмешательства в 2017 году выплачено около 50 млн рублей задолженности по зарплате. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 августа, на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре Новгородской области заявил руководитель ведомства Андрей Гуришев.

Прокурор обратил внимание на то, что к 1 июля задолженность по заработной плате перед работниками организаций превысила 98 млн рублей, при этом за месяц предприятия погасили в общей сложности 13 млн рублей долгов по зарплате.

Гуришев заявил, что в июле у прокуратуры «возникли серьёзные вопросы» к эффективности работы Гострудинспекции Новгородской области, на имя руководителя которой Александра Розбаума прокурором внесено представление.

«На защите трудовых прав граждан и наказании нерадивых работодателей в первых рядах должна стоять Государственная инспекция труда, которая, как никто, должна обладать актуальной информацией о должниках и оперативно реагировать по каждому факту нарушения прав работников», — подчеркнул прокурор.

Отметим, что в ходе совещания в прокуратуре сегодня, 8 августа, были заслушаны руководители пяти предприятий-должников, при этом руководители трёх из них — ООО «Новгородский «Доркомсервис», ООО «ДСК Рушане», ООО «Бизон» — предъявили платёжные документы о полном погашении задолженности по оплате труда. Директору ООО «Новомост 53» Геннадию Минаеву на заседании было вручено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») — долг перед 24 работниками этой организации за январь — июнь 2017 года составил более 1,9 млн рублей.

Учредитель ООО «Ритек» (закрытая в феврале сеть магазинов бытовой техники «Эксперт») Александр Кирбай, как уже сообщало ИА REGNUM, был задержан прямо в ходе заседания в прокуратуре: помимо крупной задолженности по заработной плате, превысившей 22 млн рублей, ему предъявлено обвинение в незаконном получении крупного банковского кредита и мошенничестве в особо крупном размере.

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Напомним, наибольшую задолженность по зарплате в Новгородской области перед 493 работниками имеет предприятие ЗАО «Завод «Электроаппарат» (Малая Вишера) — 42,5 млн рублей. Ещё 30 малых предприятий области, по данным на 1 августа, имели задолженность перед 1188 работниками на общую сумму 56,139 млн рублей.

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