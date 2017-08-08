В июле в Грузии зафиксирована дефляция на уровне -0,9%

Тбилиси, , 18:21 — REGNUM В июле 2017 года, в сравнении с предыдущим месяцем, в Грузии зафиксирована дефляция на уровне — 0,9%. По информации Национальной службы статистики Грузии, цены на продовольствие и безалкогольные напитки в июле понизились на 2,6%. В частности, овощи и бахчевые подешевели на 18%, фрукты и виноград — на 9%, мясо и мясные продукты — на 0,5%. Цены в группе транспорта понизились в среднем на 1%, в том числе подешевели услуги по эксплуатации транспортных средств, но выросли цены на транспортное обслуживание.

Показатель годовой инфляции в июле 2017 года достиг 6%. В том числе, продовольствие и безалкогольные напитки подорожали на 7,1%. Больше всего в этой подгруппе цены выросли на овощи и бахчевые (на 25,6%), фрукты и виноград (на 15,9%), молоко, сыр и яйца (на 9,3%) и на мясо и мясные продукты (на 9,1%).

Цены в сфере транспорта, в сравнении с июлем 2016 года, повысились на 12,6%, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 17,3%, цены в сфере здравоохранения выросли на 6,9%.