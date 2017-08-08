Руководитель СГК проверил ход модернизации системы теплоснабжения Рубцовска

Рубцовск, Алтайский край, , 09:19 — REGNUM 3 августа технический директор Сибирской генерирующей компании Олег Петров побывал с рабочим визитом в Рубцовске (Алтайский край). Цель поездки руководителя — проверить, как идет выполнение работ по проекту модернизации системы теплоснабжения города, и организовать решение наиболее сложных производственных задач.

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании, Олег Петров побывал на всех объектах строительства и реконструкции системы теплоснабжения города, провел рабочие совещания с руководителями и техническими специалистами рубцовского подразделения СГК, представителями подрядной организации.

Важным пунктом рабочей программы технического директора компании стала встреча с членами Общественного совета по модернизации системы теплоснабжения города.

«Мы посмотрели ход строительства и поставили для себя амбициозную задачу к началу сентября повсеместно запустить промывку трубопроводов. В течение недели-десяти дней отмоем трубы и будем заниматься регулировкой гидравлической системы, — сообщил Олег Петров. При этом он подчеркнул, что работы в Рубцовске — один из важных проектов для СГК на ближайшие годы, напомнив также о том, что компания имеет большой опыт строительства объектов большой энергетики. За последние пять лет СГК построила и модернизировала восемь энергоблоков».

Как отметил технический директор, работы идут согласно плану. При этом сегодня в городе есть два участка, которые требуют пристального внимания и применения особых технических решений — это район детского учреждения «Планета детства» и площадь Ленина. В первом случае это связано с необходимостью изготовления монолитного канала для трубопроводов, согласно требованиям, применяемым к объектам на территории детских учреждений. Во втором — предстоит осуществить реконструкцию участка теплосети по маршруту движения общественного транспорта таким образом, чтобы из-за работ не останавливать движение троллейбусов.

Энергетики намерены пересмотреть распределение людей, ресурсов и применить технические решения, позволяющие пройти эти места достаточно быстро и без ущерба качеству. «По остальным объектам мы проблем не видим. По станции у нас также все идет в графике, — сказал Олег Петров на встрече с членами Общественного совета».

Депутат Рубцовского городского Совета Владимир Брагин, который вошел в состав Совета по модернизации теплоснабжения, поделился своими наблюдениями. «Мы видим, как идут работы. Спасибо организаторам процесса строительства и реконструкции, которые мы можем наблюдать на улицах города. Все идет достаточно быстро, в соответствии с намеченными сроками. Лично я отвечаю за участок от улицы Дзержинского до Урицкого. Я каждый день там бываю. Вижу сколько стыков сварено, сколько людей там работает. Среди них есть мои личные знакомые, так как там работает рубцовская подрядная организация», — отметил он.

Особое внимание на встрече уделили вопросам благоустройства. «Благоустройство делать будем однозначно. Хотелось бы получить в этом помощь от общественности, жителей в виде обратной связи. Есть, например, вопрос по дворовым территориям, которые затрагивают наши работы. В сметах заложено восстановление того, что нарушено. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Поэтому есть предложение посмотреть совместно с общественностью и сделать планировку двора, выровнять грунт, помочь с перестановкой детских площадок. Мы будем рады работать совместно с депутатом по этому округу. Готовы переставить песочницы, качели, помочь что-то подварить. Мы хотим все сделать в диалоге с жителями», — подчеркнул Олег Петров.

Депутат АКЗС Андрей Секрета, член Общественного совета предложил рассмотреть возможность единообразного восстановления благоустройства тротуаров по «красной линии» города. В этом поддержал коллегу по Совету и руководитель чернобыльской организации Александр Першин. Технический директор СГК идею подержал и предложил выработать по этому поводу совместное решение с городом, архитектурным отделом. «Хочу выразить признательность за оценку и внимание к нашей работе. Должен сказать, что нас радует активная позиция горожан, заинтересованность, участие в контроле того, что делаем мы и подрядчики. Такая форма совместной работы для нас важна», — сказал Олег Петров.

Общественники увидели и то, как идут работы на теплоисточнике — Южной тепловой станции. Экскурсию провёл директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов. Гости увидели, как идет монтаж новых котлов. Также энергетики дали ответы на все технические вопросы, касающихся запуска нового оборудования и перспектив теплоснабжения города в целом. «Хочется отметить, что работы на станции ведутся довольно интенсивно, технологично и с выполнением всех современных технических стандартов и норм», — резюмировал по итогам встречи член общественного совета, редактор портала «Весь Рубцовск» Сергей Прасолов.