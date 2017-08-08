Миронов предлагает спасать рубль от США и отказаться от брендов и виски

Москва, , 18:06 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил в качестве ответа на санкции США вывести резервы РФ из казначейства США и ввести контрсанкции в отношении американских товаров, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

В конце июля 2017 года конгресс США принял законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, 2 августа его подписал президент США Дональд Трамп. В документе прописан ряд ограничительных мер в отношении российской экономики, а также против европейских компаний, принимающих участие в российских нефтяных и газовых проектах, в частности, в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Лидер «Справедливой России» предложил принять ряд ответных мер, прежде всего, вывести резервы РФ из гособлигаций казначейства США.

«Нет никаких экономических причин держать более четверти международных резервов России в американских госбумагах. И таких причин никогда не было. Это чисто политическое решение, совершено неадекватное современным реалиям. Сегодня речь идет даже не об ответе на санкции, а о том, чтобы спасать свои деньги», — рассуждает Миронов.

Также, по мнению депутата Госдумы, нужно расширять возможности отечественных производителей на внутреннем рынке за счет контрсанкций в отношении американских компаний, ориентированных на массового покупателя в России.

«Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией», — отмечает парламентарий.

Миронов уверен, что «российские предприятия также легко восполнят потребительский спрос, если заблокировать в страну, например, доступ косметических товаров и товаров бытового назначения Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Не говоря уже о сигаретах British American Tobacco». Кроме того, Миронов предложил ввести ограничения для алкоголя, произведенного на Западе.

«Спиртные напитки — такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?» — указал он. «Правда, пострадают наши любители джина и виски, но, быть может, это хороший повод отказаться от спиртного, сэкономить на семейном бюджете и сохранить здоровье», — предлагает депутат.