«ВКонтакте» собирается пропагандировать криптовалюты

Москва, , 16:59 — REGNUM Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила о начале программы по продвижению криптовалют. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба социальной сети.

Сообщается, что «ВКонтакте» получила возможность продвигать незапрещённые в Российской Федераци биржи, блокчейн-сервисы, обучающие площадки и СМИ, посвящённые биткоинам и майнингу.

По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, команда социальной сети верит в принципы максимальной открытости и защищённости, на которых построена технология блокчейн.

«Мы решили снять ограничения в рекламной платформе ВКонтакте, чтобы открыть ещё больше возможностей для активного развития криптовалютного рынка», — заявил Рогозов.

Директор по международным коммуникациям Waves Platform Наталья Малёва подчеркнула, что российская социальная сеть «ВКонтакте» является одной из наиболее важных рекламных площадок для российского бизнеса.

«Возможность проводить рекламные кампании в этой социальной сети откроет организаторам ICO и стартапам из криптовалютной отрасли доступ к широкой публике, а значит, упростит для них процесс краудфандинга», — заявила Малёва.

Она считает, что решение администрации социальной сети «ВКонтакте» о продвижении криптовалют позволит более активно вовлекать русскоязычную аудиторию в развитие новой отрасли, а также будет способствовать сохранению Россией ведущих позиций в области блокчейн-технологий.