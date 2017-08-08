Пробки мешают туристам улететь из Крыма

Симферополь, , 16:14 — REGNUM Жителей и гостей полуострова, собирающихся улететь из Крыма, предупреждают о больших пробках на выезде из Симферополя из-за строительства двухуровневой развязки на Евпаторийском шоссе, рекомендуя планировать на поездку в аэропорт на час больше. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

«Министерство направило письма туристическим компаниям, санаториям, отелям, пансионатам с просьбой провести работу по информированию среди гостей полуострова о возможности затруднённого трафика на подъезде к аэропорту «Симферополь» в связи с большим наплывом транспорта и ведением работ по реконструкции и строительству двухуровневой развязки на Евпаторийском шоссе. Во избежание опоздания туристов на рейсы, пунктам размещения и туркомпаниям рекомендовано закладывать дополнительно ещё один час при организации трансфера из мест отдыха в аэропорт», — отметили в ведомстве.

7 августа глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал низкие темпы строительства эстакады, которая должна соединить две объездные дороги над евпаторийским шоссе у аэропорта, из-за чего в этом районе образовываются многокилометровые пробки, мешающие туристам нормально улететь из Крыма.

«Здесь в 21 час вечера работали два экскаватора, а те работы, которые можно выполнять в ночное время, не выполнялись. Допускать подобные простои в разгар курортного сезона на ключевой трассе, где из-за ремонтных работ создаются пробки, — это верх безответственности. Подрядчики работают отвратительно, контроль со стороны должностных лиц недостаточен», — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксёнов, который сейчас официально находится в отпуске. Он потребовал от администрации Симферополя и ряда чиновников крымского правительства наладить работу так, чтобы не создавать существенных помех для туристов, прибывающих и покидающих полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле начальник Службы автомобильных дорог РК Алексей Сафронов попросил местных и приезжих автомобилистов потерпеть «год-два» огромные «пробки» и прочие неудобства, связанные со строительством международного аэропорта «Симферополь».

"Ближайшие полтора года на Евпаторийском шоссе лёгкими не будут. При всём нашем желании, ситуации с огромным количеством «пробок» не избежать. Уже сегодня тяжело там, а завтра начнутся работы, будет ещё сложнее. Будут сужения, перекрытия, соответственно. Мы готовим варианты объезда, но всё равно они не компенсируют тех неудобств, которые ожидаются в перспективе», — уточнил Сафронов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму просят немного потерпеть «пробки» – года полтора