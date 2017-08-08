«Расходы граждан РФ перешли к долгосрочному росту»

Москва, , 16:13 — REGNUM Тенденция увеличения расходов населения будет сохраняться, а в 2018 году даже ускорится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Повседневные расходы граждан РФ растут третий месяц подряд, отмечают аналитики исследовательского холдинга «Ромир» 8 августа. В июле они выросли на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Расходы граждан в номинальном выражении превышают официальный уровень инфляции более чем в два раза.

«Строго говоря, рост расходов населения необязательно связан с инфляцией, так как он зависит не только от увеличения цен на полках магазинов, но и от готовности россиян тратить больше», — считает Сигал.

По его словам, увеличение расходов населения может говорить о том, что финансовое состояние граждан РФ улучшается, а тенденция к росту расходов, которая продолжается три месяца подряд, это подтверждает.

«С одной стороны, фиксируется снижение нормы сбережения, то есть люди тратят большую часть своих доходов, а не копят деньги. С другой, уменьшаются расходы по кредитам», — объясняет Сигал.

Кроме того, отмечает он, ситуация с реальными доходами постепенно улучшается, что также благоприятно влияет на показатель расходов.

«Судя по перспективам экономики РФ, тенденция будет сохраняться, а в 2018 году даже ускорится, по мере увеличения реальных доходов», — предполагает Сигал.