В Прикамье завод не может получить деньги на оборонзаказ

Пермь, , 16:08 — REGNUM В Пермском крае банк отказался открывать счёт для ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф.Э.Дзержинского». Кредитное учреждение мотивировало свои действия тем, что завод находится в стадии банкротства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС. В результате последовало жалоба в антимонопольное ведомство, которое вступилось за машзавод.

Предприятие намеревалось открыть отдельный счёт для финансирования выполнения государственных оборонных заказов в рамках исполнения госконтрактов. Отсутствие специального счета не позволяет предприятию получить средства на их исполнение.

Как подчеркнули в УФАС Пермского края, открытие специального счета не противоречит положениям закона о банкротстве. Примечательно, что банк уже получал ранее (в июне 2016 года) аналогичное предупреждение. Тогда нарушение было устранено в установленный законом десятидневный срок.

Сейчас банк также обязан открыть счёт в десятидневный срок. В противном случае в отношении учреждения возбудят антимонопольное дело по признакам нарушения статьи 10 закона о защите конкуренции и злоупотребления доминирующим положением.

Добавим, что весной 2017 года выполнение госзаказа на машиностроительном заводе им. Дзержинского также оказалось под угрозой срыва, но по причине отсутствия лицензии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, производство продукции оборонного значения на заводе приостановили из-за того, что завод не смог своевременно оформить новую лицензию на гостайну.

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