Лукашенко: Все барьеры для предпринимательства необходимо устранить

Минск, , 16:10 — REGNUM Подготовить документ о стимулировании предпринимательских инициатив в Белоруссии к 1 октября 2017 года поручил глава республики Александр Лукашенко, сообщает 8 августа пресс-служба президента.

Согласно сообщению, новые решения в области регулирования бизнеса будут призваны «отвечать интересам Белоруссии», «повысить доверие к деловому сообществу» и «позволят любому человеку открыть свое дело и работать, руководствуясь минимальным набором требований».

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«Все ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры необходимо устранить. Их, к сожалению, на сегодняшний день немало», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что государство не должно терять контроль над бизнесом. Лукашенко добавил, что предприниматели должны работать «не только на себя, но и на благо государства».

«Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным, но чтобы после принятия решений государство стало сильнее», — подчеркнул глава Белоруссии.

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Напомним, ранее министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский заявил, что в 2018 году республика планирует выйти на 3,4% роста ВВП, а с 2021 года — на ежегодный рост ВВП в 3,5−4%.

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