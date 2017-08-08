Скандинавия обрушила цены на электричество в Прибалтике

Вильнюс, , 15:19 — REGNUM На прошлой неделе, 31 июля — 6 августа, в литовской торговой зоне биржи Nord Pool стоимость электроэнергии достигала 33 евро за мегаватт/час. По сравнению с предыдущим периодом цена снизилась почти на 13%, а если сравнивать с таким же периодом 2016 года — на 12%, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 августа, в компании Litgrid. На снижение цены значительно повлияло выросшее предложение дешевой энергии из Северных стран.

В Литве было импортировано 79% израсходованной электроэнергии: 44% — из Швеции, 17% — из Латвии, Эстонии и Финляндии, 38% — из третьих стран. 31 июля — 6 августа в Литве электростанции произвели на 42% больше электроэнергии, производство на ветряных электростанциях выросло в два раза, а на гидроэлектростанциях — на 5%. Местные электростанции производили больше электроэнергии и в других странах Прибалтики. В Эстонии на теплоэлектростанциях было произведено на 16% больше электроэнергии, производство на ветряных электростанциях выросло в 3 раза. В Латвии гидроэлектростанции произвели на 30% больше электроэнергии.

31 июля — 6 августа для потока электроэнергии в Литву пропускная способность международных смычек Латвия — Литва использовалась на 20%, Белоруссия — Литва — на 10%. Пропускная способность международных электросоединений Эстония — Латвия для потока электроэнергии из Эстонии в Литву в среднем использовалась на 60%. Для потока электроэнергии в направлении Польши пропускная способность смычки Литва — Польша в среднем использовалась на 51%, а в направлении Литвы — на 22%. Использование пропускной способности NordBalt в направлении Литвы достигало 90%.