«Рубль стабилен»

Москва, , 15:08 — REGNUM Котировки нефти и курс рубля 8 августа достаточно стабильны. Brent находится в диапазоне $52,2−52,6. В сегодняшнем росте валют развивающихся стран, лишь рубль не спешит расти, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

«Пара USD/RUB торгуется в районе 60, а EUR/RUB консолидируется в диапазоне 70,8−71. Определённое давление испытывает южноафриканский ранд на фоне ситуации вокруг вотума недоверия президенту Джейкобу Зуме — рынки не любят неопределённость», — сказал он.

«Традиционно в подобных ситуациях трейдеры перекладываются в альтернативные валюты (бразильский риал, индийскую рупию, турецкую лиру, российский рубль). Но похоже в рубль carry traders перекладываются неохотно. Сказываются опасения расширения санкций в отношении России», — отметил Ткачук.

«Эта неделя не богата на выходящую статистику, поэтому всё внимание приковано к нефтяному рынку. 8 августа в ОАЭ проходит заседание технического комитета ОПЕК по выполнению соглашения о сокращении квот. Вечером выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за неделю API, а завтра — аналогичная статистика от EIA (Минэнерго)», — пояснил эксперт.

«Наконец, в 10 и 11 августа выйдут ежемесячные отчёты ОПЕК и МЭА о состоянии нефтяного рынка, внимание на прогнозы по спросу/предложению чёрного золота. Эти факторы, безусловно, окажут влияние на котировки Brent, а значит, и на курс рубля», — считает Ткачук.

«Если неожиданностей со стороны нефтяных котировок не произойдёт, до конца недели пара доллар/рубль продолжит торговаться около отметки 60 рублей. Похоже, на этом уровне наблюдается баланс между спросом и предложением», — полагает эксперт.

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