Тамбовский губернатор: «Запланированные показатели надо перевыполнять»

Тамбов, , 14:57 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей рабочей планерке положительно оценил итоги социально-экономического развития региона за первые шесть месяцев этого года и поручил органам исполнительной власти постараться превысить заявленные в начале года прогнозные показатели, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

На губернаторской планерке руководитель Тамбовстата Владимир Рукин проанализировал итоги социально-экономического развития области за первое полугодие. Он отметил, что основные показатели экономики региона превышают прошлогодний уровень. Так, индекс промышленного роста составил 108,4 процента, а объем валовой продукции сельского хозяйства превысил прошлогодний уровень того же периода на 15,8 процента. Грузооборот составил 139,6%. Уже сегодня есть уверенность, что годовые целевые показатели будут выполнены. Наибольшую обеспокоенность вызывает спад в строительстве. Немного не дотянул до прошлогоднего уровня и оборот розничной торговли, однако показатели июня относительно майских уже можно считать позитивными. Зато по итогам полугодия оборот торговли по розничным рынкам и ярмаркам составил 103,2%, общественного питания — 105,9%, оптовой торговли — 105,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Реальные денежные доходы населения в июне увеличились на 13,8 процента относительно предыдущего месяца. Однако остаются вопросы по демографическим показателям. Так, новорожденных зарегистрировано меньше, чем по итогам шести месяцев прошлого года, зато показатель смертности населения снизился, что очень хорошо. По итогам полугодия наметился миграционный прирост населения (302 человека).

«С начала года, месяц к месяцу, мы видим, что многие статистические показатели выравниваются и улучшаются», — отметил Владимир Рукин.

Как пояснил начальник управления градостроительства и архитектуры области Александр Филатов, в строительной отрасли статистика снижается по объективным экономическим причинам. Объем выполненных работ в сфере строительства значительно упал по всей России. Но, отметил он, есть и организационные просчеты со стороны руководителей муниципалитетов, как, например, в Тамбовском районе. Здесь есть достаточно жилья, которое уже готово к вводу в эксплуатацию, но еще документально не оформлено, хотя объективных причин для этого нет. Глава региона поручил разобраться в этой ситуации.

Начальник управления экономической политики администрации области Сергей Юхачев прокомментировал информацию о денежных доходах населения. Он отметил, что в бюджетной сфере уровень зарплат поднимается в соответствии с «дорожными» картами, разработанными по «майским» указам президента России, и целевое значение по данной позиции будет выполнено.

Анализируя озвученные цифры, глава региона реалистично охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в регионе.

«В целом в экономике все относительно неплохо, кроме строительства. В промышленности хорошие показатели. В «оборонке» объемы производства должны быть не меньше прошлогодних, — сказал Александр Никитин. — В сельском хозяйстве урожайность по разным видам растениеводства — на высоком уровне. Теперь за уборочную кампанию надо не только достичь тех результатов, которые мы сами себе запланировали в начале года, но и превысить их. Для этого сейчас есть все возможности».

Особое внимание губернатор обратил на те статистические показатели, которые не только являются отражением ситуации в регионе, но и характеризуют уровень исполнения стратегических инициатив президента России Владимира Путина, включая так называемые «майские указы», и напомнил всем органам исполнительной власти об ответственности за их обязательное выполнение на постоянной основе.