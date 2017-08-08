В Москве на смену дизельным автобусам придут электробусы

Москва, , 14:55 — REGNUM С 2021 года с улиц Москвы исчезнут дизельные автобусы. Им на смену придут современные электробусы. Такое решение принято сегодня, 8 августа, на заседании президиума правительства Москвы, сообщается на портале мэра.

Предпочтение будет отдано отечественным разработкам электробусов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже в конце 2017 года должны объявить первый конкурс на закупку первых 300 российских электробусов. Они будут на 100% низкопольные

Собянин отметил, что к 2021 году город должен полностью перейти на закупку электробусов. «Таким образом, постепенно будет заменяться парк автобусов на моторном топливе, улучшаться, соответственно, и экология, и качество общественного транспорта», — сказал мэр.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что с 2010 года в столице были поставлены и заработали 8,8 тысячи современных автобусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 август на карте парковок Москвы появились адреса зарядных станций для электромобилей. В ближайшие несколько лет в Москве планируют открыть около 120 новых заправок для электромобилей. Также у заправочных станций появятся парковки для электрокаров.

Добавим, два крупных российских концерна «КамАЗ» и ГАЗ уже представили первые опытные образцы, которые прошли тестовые испытания в Москве. Пробег образцов «ГАЗ» составил более 13 тыс. км, за семь месяцев перевезли более 25 тыс. пассажиров. За 220 километров ему потребовалось две подзарядки.

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