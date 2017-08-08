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Минэкономразвития: Якутскую ГРЭС-2 планируют запустить в октябре

Экономика

Это обеспечит жителей Якутска не только бесперебойным электроснабжением, но и теплоснабжением

Владивосток, 8 августа 2017, 14:54 — REGNUM  В октябре планируется запустить первую очередь Якутской ГРЭС-2, которая обеспечит надёжность подачи электроэнергии в центральный район республики, где проживет половина населения региона. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Сообщается, что существующая ГРЭС устарела, а её замена на современную станцию позволит обеспечить регион не только бесперебойным электроснабжением, но и обеспечить жителей Якутска теплоснабжением.

«Это важно для энергобезопасности и устранения возможных сбоев по передаче энергии. Мероприятие по замене выбывающих мощностей действующей ГРЭС вошло в «дальневосточный раздел» госпрограммы по развитию энергетики и находится под особым контролем», — сообщил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

В ведомстве добавили, что ввод в эксплуатацию станции повысит надёжность электроснабжения центральной группы улусов, а также обеспечит перевод тепловых нагрузок потребителей от котельных на магистральную сеть.

Напомним, крупные энергопроекты семи регионов Дальнего Востока были включены в госпрограмму «Энергоэффективность и развитие энергетики» и будут реализованы на Чукотке, Магаданской, Сахалинской и Амурской областях, в республике Саха, а также в Приморском и Хабаровском краях.

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Энергетика