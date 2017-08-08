Белоруссия обеспечила загрузку литовского порта

Вильнюс, , 14:42 — REGNUM Оператор нефтяного терминала и терминала сжиженного природного газа (СПГ) АО Klaipėdos nafta в июле в хранилище погрузил 671 тыс. т нефтепродуктов — это на 21,6% больше, чем в июле 2016 года (552 тыс. т). Это один из лучших результатов за июль в истории деятельности компании, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 августа, в Klaipėdos nafta.

Рост погрузок в июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года был обусловлен большим оборотом грузов через площадку автоцистерн терминала Klaipėdos nafta (после проведения модернизации) и увеличившимся потоком темных нефтепродуктов из белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это привело к увеличению доходов: в июле компания Klaipėdos nafta по предварительным подсчетам получила доходы на сумму 3,4 млн евро, что на 41,7% больше, чем в июле 2016 года.

Всего за январь-июль в хранилища компании Klaipėdos nafta было погружено почти 4 млн т грузов. В 2016 году за такой же период было погружено почти 5 млн т — разница составляет 21%. Меньшие объемы погрузок были обусловлены меньшим потоком транзитных грузов из белорусских нефтеперерабатывающих заводов, который был связан с ограничением поставки сырьевой нефти из России в Белоруссию, утверждают в компании.

Терминал СПГ в июле газифицировал и передал в систему передачи природного газа 1,668 млн мегаватт природного газа, когда в июле 2016 года было газифицировано 1,012 млн. Если сравнивать периоды январь-июль, в 2017 году было газифицировано и погружено 6,536 млн мегаватт газа, в 2016 — 10,22 млн мегаватт. Разницу обусловили меньшие возможности заказов, которые были у пользователей терминала.

«В июле потоки грузов через терминалы Klaipėdos nafta выросли почти на 22%, больше всего на это повлиял рост транзитного потока, который удалось сгенерировать после привлечения дополнительных грузов. Также интенсивный период был на площадке наполнения автоцистерн терминала Klaipėdos nafta. Обобщая, можно утверждать, что начало полугодия этого года настраивает оптимистически, и компания прилагает усилия, чтобы гарантировать потоки грузов, реализуя инвестиционные проекты, и обеспечивая конкурентные условия на рынке», — комментирует показатели гендиректор Klaipėdos nafta Миндаугас Юсюс.

С января по июль компания по предварительным подсчетам получила доходы на сумму 61,3 млн евро — на 6,2% меньше, чем в 2016 году. Нефтяные терминалы получили 20,8 млн евро доходов (2016 — 25,8 млн евро).

Терминал СПГ в июле получил 5,5 млн евро доходов — столько же, сколько в июле 2016 года. За семь месяцев 2017 года доходы терминала СПГ достигают 40,5 млн евро, что на 2,3% больше показателей 2016 года.