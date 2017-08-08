«США не в состоянии заменить Россию по газу, и это показала Польша»

Москва, , 14:37 — REGNUM Стоимость американского газа, поставленного в Евросоюз, слишком высока, поэтому США не смогут стать основным поставщиком сырья в ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Артем Малов.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P) заявили, что очередные антироссийские санкции со стороны США угрожают стабильности газового рынка Евросоюза. В частности, новый пакет санкций запрещает предоставлять товары и услуги для строительства и обслуживания российских экспортных трубопроводов. Такие меры могут повлиять на планы РФ по строительству новых газопроводов и даже отменить эти проекты, считают в S&P. Это, в свою очередь, вызовет рост цен на газ для ЕС. При этом экспорт американского газа в ЕС будет прибыльным для США, если цены на сырье вырастут на 30%.

«Сценарий того, что РФ закроет проекты по строительству газопроводов сегодня маловероятен: российские банки способны предоставить финансирование проектам», — считает Малов.

Между тем он не отрицает, что США давно лоббируют поставки своего газа на рынок ЕС.

«Но заменить российский дешевый газ они не в состоянии», — уверен он.

Об этом, по его словам, говорят даже результаты недавно проведенного эксперимента, когда Польша впервые получила сжиженный природный газ из США.

«Реакция Варшавы на газ, полученный из США, более чем сдержанная. Стоимость сырья даже в рамках этого пилотного проекта кажется очень высокой и неконкурентоспособной по сравнению с российским газом», — отмечает Малов.

Он не отрицает, что для того, чтобы санкции США не повлияли на поставку газа из РФ, ЕС придется самостоятельно предпринимать определенные меры. Впрочем, какие именно — сегодня пока непонятно.

«Возможно, стоит надавить на Украину, чтобы обеспечить бесперебойный транзит газа», — предполагает Малов.