Лунное затмение: Оренбуржцы в соцсетях обсуждают астрономическое явление

Оренбург, , 14:00 — REGNUM В Оренбургский планетарий вечером 7 августа пришло около 150 человек, чтобы посмотреть лунное затмение. Одна из посетительниц оставила комментарий в соцсетях: «Состоялось одно из самых притягательных событий года — лунное затмение! Потрясающее зрелище!».

Стоит отметить, что астрономическое явление вызвало бурную реакцию: в интернете оперативно стали появляться фотографии из разных районов области, а также комментарии:

«Я вот в Саракташском районе, тут ни единого облачка. Сижу, смотрю эту прелесть, еще и ёжик бегает рядом»

«Я через телескоп наблюдаю) захватывающее зрелище»;

«Когда она красной будет? надоело с камерой сидеть))))»

«Она красной была в 21:20 примерно»;

«Потрясающе! На телефон фотки не передают всей красоты))»;

«Я видела в бинокль. Зрелищно».

Добавим, что в ночь на 8 августа в одну линию выстроились солнце, Земля и Луна. Тень от Земли закрыла лишь часть спутника, при этом Луна приобретает красноватый оттенок, поэтому Луну при таком астрономическом явлении называют ещё «кровавой». Последний раз частичное лунное затмение зафиксировано в 1979 году.

Стоит отметить, что 12 августа Земля попадёт под зрелищный звездопад: в атмосфере сгорят более 80 метеоритов.