Станет ли фонд защиты дольщиков в Ростовской области страховкой от обмана?

Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM Власти Ростовской области заверяют, что число фамилий в реестре обманутых дольщиков станет меньше. Кроме того, жителей, вложивших свои сбережения в стройку, застрахуют от обмана нерадивых застройщиков. Отныне права дольщиков будет обеспечивать специальный фонд, передаёт ИА REGNUM 8 августа.

Взносы в казну фонда защиты дольщиков строительные организации начнут платить с конца октября 2017 года. Эти отчисления и станут гарантом получения участниками делового строительства жилья или компенсаций за недостроенную недвижимость.

«Фонд станет первой публичной правовой компанией в России. Учредителем на 100% будет государство, что означает высокие требования к прозрачности деятельности и жесткий контроль за расходованием средств», — прокомментировал руководитель Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Ярослав Кулик.

В этой связи рынок долевого строительства разделится на три сегмента. В первую группу попадут дома, возведение которых началось до 1 января 2014 года. Во вторую группу войдут сделки, обеспеченные страхованием или поручительством банка до окончания стройки. Третья группа включит новые проекты, регистрация договоров долевого участия в которых потребует обязательных отчислений застройщиков.

Даст ли этот механизм борьбы с проблемой положительный эффект, сами дольщики пока ответить затрудняются. Но в глубине души уставшие от обещаний властей бездомные люди всё-таки надеются на лучшее. По их словам, лучик надежды они видят во всём, просто сейчас они доведены до отчаяния.

Читайте также: Реестр обманутых дольщиков на Дону сокращается, но число недостроев растет

В Ростове-на-Дону возведут четыре дома-долгостроя до конца года

Напомним, в 2016 году в Ростове-на-Дону — городе-лидере антирейтинга по числу недостроенных домов — были доведены до ума три проблемных объекта, возведение которых было начато до 21 июня 2010 года. Так, год назад был введен в эксплуатацию многоквартирный дом по проспекту Ленина, 105 г, в декабре — многоквартирные дома по переулку Университетскому, 78 и улице Миронова, 2. Также получили долгожданные ключи от квартир дольщики 16-этажки на улице Очаковской, которая строилась с 2004 года.

Также по теме: Ростовская область: 100 млн рублей выделят на достройку домов для дольщиков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обманутые дольщики Ростовской области в последнее время прибегают к крайним мерам. В частности, объявляют голодовку в знак протеста. А 12 августа в Аксае запланирован протестный марш, в котором примет участие «бездомный полк». Тем самым участники долевого строительства надеются привлечь внимание властей всех уровней к бесчинствам, которые происходят по вине застройщиков.

«Мы устали терпеть этот произвол. А тем более страдают инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, которые рассчитывали переехать в новые квартиры, вложили сбережения и остались у разбитого корыта, продолжая платить деньги», — отметил ранее один из предполагаемых участников акции.

Ранее по теме: Бездомный полк Ростова-на-Дону: «Будет ли на наших улицах праздник?»

Читайте ранее в этом сюжете: «Надоело пустословие!»: Бездомный полк выйдет на протестный марш