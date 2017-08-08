В отношении «большой четверки» сотовых операторов возбуждены дела – ФАС

Москва, , 13:39 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба возбудила антимонопольные дела в отношении крупных сотовых операторов — ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» по признакам нарушения п.1 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, сообщили в ФАС.

Антимонопольная служба провела проверку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок.

В ходе проверки выяснилось, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.

В связи с выявленными нарушениями в отношении всех сотовых операторов «большой четверки» были возбуждены административные дела.

В ведомстве уточнили, что заседание комиссии по рассмотрению дел в отношении ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон» назначены на 26 сентября. Действия ПАО «МТС» будут рассмотрены 28 сентября, ООО «Т2 Мобайл» — 29 сентября 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, отмена роуминга — один из путей ухода от рабства оператора или связи. После отмены роуминга каждый человек в путешествии будет чувствовать себя свободнее и мобильнее, что в принципе выгодно и бизнесу, и потребителю.

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